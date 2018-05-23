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永大兩策略 降低大陸呆帳風險

2018-05-23 20:58經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

經過大陸房市震盪「洗禮」，永大機電開始調整大陸市場策略，放慢擴張市場步伐，並加強風險管控。公司派表示，經過一年多調整，雖然訂單數減少，但合約品質大幅提升，無效合約數量也明顯降低。

永大在大陸發展最高峰時，在手訂單數量高達近2萬台，目前僅剩1.1萬台，市場派針對這點猛攻，認為大陸營收衰退拖累整體經營績效。

公司派指出，為了避免衍生過多呆帳，公司透過二個措施加強風險管控，首先是改變與銷售代理商的合作模式，提高將產品「賣斷」給代理商的比例。

永大主管解釋，將產品賣斷給代理商，等於將電梯安裝好後、客戶卻違約不付錢的風險「轉移」給代理商身上。前年透過代理商銷售的電梯數量中，僅38%是賣斷給代理商，但去年已大幅提高至49%。

另一個措施是盡量要求客戶出具銀行保證函，並提高訂金比例，譬如之前收到六成款項就出貨，現在要收到七、八成才出貨。永大主管表示，付款條件趨嚴，會流失部分資金實力不佳客戶的訂單，但呆帳數字一定會下降。

永大主管強調，加強風險勢必會影響市占，但現在大陸「鬼城」氾濫，開發商品質參差不齊，永大正在找尋「成長」與「風控」的平衡點，未來對大陸投資將更謹慎，資本支出也會下降

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