飆股的故事／帆宣接單旺 股價翻倍揚

2018-05-20 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛



設備工程龍頭廠帆宣近年來營運成果表現亮眼，在手訂單屢創歷史新高，去年合併營收更站上202億元歷史新高。被內外資視為「賣相」極佳的帆宣，被鴻海集團旗下樺漢相中，已完成收購股票47.15%的作業。 帆宣股價走勢、帆宣董座高新明 圖／經濟日報提供 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook

帆宣5月16日股價來到79.7元新高點，比年初40.1元大幅成長98%，上周五（18日）收75.6元，也比樺漢3月30日宣布收購股票時的48.95元，大漲54.4%。

帆宣今年首季稅後純益2.09億元，季減12.6%，年增34.7%，來到近13年單季次高，僅次於上季的2.4億元；每股純益1.18元。

帆宣董事長高新明30年前偕同前工研院同事林育業共同創立帆宣，二人合作無間，分別擔任董事長及總經理，迄今仍是事業上的最佳拍檔。在以男性為主的工程設備產業中，高新明展現巾幗不讓鬚眉的經營能力。

1988年創立帆宣時，高新明找來昔日工研院電子所負責採購業務的林育業。當時林育業剛自工研院美西辦事處主任返台，準備到工研院新成立的台積電任職。

高新明用一句話打動林育業，放棄台積電的機會，決心加入創業行列。高新明說：「我們一起創業吧，這樣一輩子都不必找工作了！」

高新明做事有一股傻勁，有些人視為畏途的業務工作，在高新明眼中反而是最有趣的工作，尤其是半導體高科技這個行業。

她認為，帆宣是在幫助客戶提高附加價值，一方面從國際供應商引進最新技術給國內廠商，另方面也將台灣廠商的產品銷售出去，「從國際客戶的口袋裡賺到錢，是對自己的一種肯定，更是培養國際接軌的最佳機會」。

陸廠衝刺8.5代線以上高世代面板產線，半導體也同步擴產，均擴大採購製程設備，設備廠莫不喜迎「黃金三年」榮景，成為發展智慧機械產業與智慧製造的重要供應商。

帆宣今年3月營收站上單月歷史新高22.05億元，4月營收略降到18.69億元，月減15.2%，年增14%。今年前四月營收74.18億元，年增8.6%。

帆宣去年合併營收202.12億元，首度站上200億元大關，年增8.4%；稅後純益6.52億元，雙雙創歷史新高紀錄。平均每股純益3.77元為近13年新高。

帆宣已站穩高科技設備材料銷售、自動化供應系統、整合系統，以及客製化設備研發製造四大類市場領域。其中，後起的客製化設備研發製造業務，交出逐年大幅成長佳績，已成為業績占比第一的項目。此外，迎接知識、新機會的新浪潮，帆宣在人工智慧（AI）、智慧城市、智慧醫療等領域均已布局。