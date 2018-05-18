村田承諾供貨？ 英業達：純屬臆測

2018-05-18 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



英業達士林總部大廳。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

市場先前傳出，日系被動元件大廠村田同意提供多層陶瓷電容器（MLCC）給代工廠和碩（4938）及英業達（2356），惟村田發出聲明澄清並未承諾供貨給和碩、英業達後，英業達今（18）日也發出聲明表示，有關與供應商業務往來之報導引述純屬臆測，諸多不實之處非本公司主動發布亦無法置評。

英業達指出，媒體近日有關本公司與供應商業務往來之報導引述純屬臆測，諸多不實之處非本公司主動發布亦無法置評，惟本公司與客戶、供應商間一向保持良好業務關係，並尊重雙方互動往來所需依循法令規章，進行各項業務活動，特此聲明。