法人：宇瞻今年EPS上看4至4.5元間

2018-05-17 09:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



記憶體模組廠宇瞻（8271）第2季可能呈現淡季表現，不過法人指出，下半年營運表現仍可期，全年每股稅後純益（EPS）仍上看4至4.5元之間，小幅超越去年水準。

宇瞻去年營收回到百億元以上水準，EPS達4.02元，不過毛利率降至12.93％。今年累計前四個月合併營收為32.45億元，年增逾一成，首季EPS為0.95元；法人估計，該公司今年透過產品組合調整等，全年毛利率有望提升至15％左右。

對於今年的營運展望，宇瞻總經理張家騉說，去年增加了更多客戶，帶動營收成長，但毛利率下滑，今年希望改善毛利率，同時營收表現也能繼續維持。

針對整體市況，張家騉指出，目前NAND Flash因供過於求而跌價的情況確實發生中，未達一級標準的產品雖然仍可使用，但必須選擇適用的等級產品，只不過不是所有廠商都會對此把關，因此當低階顆粒被拿去做高階產品時，市場價格就被干擾。

張家騉認為，本季的NAND Flash需求有些低緩，如果NAND Flash價格跌到超跌的情況，到第3季時價格就會反彈，否則可能是持平狀態。

至於DRAM方面，張家騉指出，之前提到第2、3季應當沒有烏雲，主要還是觀察伺服器應用的需求，到目前為止，上述看法並沒有改變。