漢磊獲利較上季下滑 法人估第2季回升

2018-05-14 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



漢磊公布今年首季獲利，在淡季效應下，漢磊首季每股稅後純益0.01元，較去年第4季下滑，不過，由於目前下游需求仍強勁，在後市產品組合調整之後，市場法人預期，第2季漢磊營運有成長空間。

漢磊今年第1季經會計師核閱後財報，營收14.42億元，營業毛利1.8億元，毛利率12.49%，營業淨利5019萬元，營益率3.48%，稅前盈餘4557.3萬元，本期淨利2846.9萬元，合併稅後純益244.4萬元，第1季每股稅後純益（EPS）0.01元。

在下游需求強烈下，漢磊去年營運出現明顯回升，雖然去年稅後虧損為4534萬元，全年每股稅後虧損（EPS）為-0.59元，不過，若以單季來看，去年第4季漢磊單季已轉虧為盈，每股稅後純益0.03元。

今年第1季在淡季效應下，漢磊單季獲利較上季下滑，單季稅後純益僅小賺244.4萬元，每股稅後純益0.01元，不過，相對去年同期每股稅後虧損0.57元，去年以來，漢磊營運回升的情況仍明確。

對於後市，該公司表示，隨著產品結構調整效益顯現，漢磊去年第4季營運已順利單季轉虧為盈，公司指出，漢磊今年將持續強化產品結構，今年業績可望逐季攀高，每季也都將維持獲利狀態，全年營收將可成長2位數百分點。

漢磊投控的營運策略包括，產品多元化製程改善；聚焦高成長和利基型應用的市場；整合集團資源和強化競爭力；持續擴張資本支出以滿足客戶需求。