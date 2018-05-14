信驊雙效題材加持 股價挑戰股后國巨

2018-05-14 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計股王信驊（5274）雙效題材加持，受到全球資料中心建置帶動伺服器需求強勁，信驊遠端伺服器控制晶片本季出貨可望較上季成長15%以上，加上本月29日將發表首款六鏡頭360度影像專用處理晶片，股價提前暖身，盤中大漲8.7%，來到838元高點，股價超車精測、精華，挑戰國巨股后寶座。

信驊第2季營運加溫，受惠全球資料中心如火如荼建置，帶動伺服器強勁成長，尤其中國伺服器進入拉貨高峰期，根據研調機構預估第2季中國市場成長幅度高達20%以上，而信驊遠端伺服器控制晶片（BMC）主要以中國市場為主，囊括中國曙光、浪潮、Lenovo等大客戶訂單戶，在白牌伺服器市占率達80%以上，優先受惠於中國伺服器強勁需求。

法人指出，信驊第2季BMC受惠於伺服器及虛擬貨幣應用急單需求，出貨持續成長，本季可望達到210萬顆水準，較上季成長15%以上，帶動本季營收維持雙位數成長，而毛利率則維持上季水準約在58%至59%之間。

另外，該公司將於本月29日發表全球首款六鏡頭360度影像專用處理晶片，採用硬體解決方案捕捉360度全景，能完整支援六鏡頭高像素需求，擁有4K2K高畫質零時差播放可分享等多項為360度攝影機量身打造的專屬技術，預計在今年下半年開始銷售，若該款晶片銷售成功，可望為BMC以外另一成長動能。