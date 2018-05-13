三大利器到手 鴻海營運添翼

2018-05-13 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯



富士康工業互聯網（FII）的中國大陸A股上市正式過關，業界認為，這為鴻海集團取得卡位「中國製造2025」、快速融資、高本益比等三利器。

鴻海集團近年陸續在日本、美國等地擴增生產基地，但大陸一向是鴻海集團最核心的製造基地，也會是最重要的市場之一，身兼製造、通路和品牌行銷三種重要角色。

大陸政府大力推動的「中國製造2025」，全球供應鏈都正在與當地廠商合作或合資，取得「中國製造2025」商機入場券。業界認為，何謂「中國製造」，目前並沒有清楚定義，但藉由FII登陸A股掛牌，鴻海集團可強化參與「中國製造2025」的身分，更有利於旗下品牌夏普切入大陸市場。

其次，FII上市後，鴻海集團釋股比率仍未公布，市場多預期會釋出一成以上股份，預估可為鴻海帶來至少10億美元現金，達到快速募資，且不會使股本再膨脹。

再者，大陸資本市場一向享有高本益比，FII掛牌後，本益比應會比台灣母公司鴻海高，對於人才招募和進行併購更可加分，提高未來營運策略彈性。

郭台銘曾表示，旗下估計有50家小金雞可以分切，未來小金雞股價將會超過鴻海，鴻海集團將會從航空母艦變成航空戰鬥群。隨FII跨出順利的一步，當鴻海旗下小金雞個個開始複製，將為集團帶來加乘效益。