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文曄法說會 下半年持續看成長

2018-05-11 22:16經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商文曄科技舉行法說會，董事長鄭文宗表示，對文曄未來二至三年維持成長趨勢持樂觀看法，但由於公司面對未來成長有資金需求，股利配發政策上將做調整，未來配發率由過去的65%，調整到50%左右，董事會也通過去年獲利將配發2.5元現金股利。

IC通路商文曄科技11日召開法人說明會，會中說明今年第1季自結的營運成果及未來營運展望。其中，第1季合併營收約為496億元，較去年同期成長29.3%，合併營業利益率2.10%，皆符合上次法說預估區間內，合併稅後純益為5.8億元，較去年同期成長15.3%，每股稅後純益（EPS）為1.05元。

以每股獲利來看，今年第1季的1.05元，略低於去年同期的1.06元，文曄表示，由於公司在去年第4季辦理現金增資，而由每股獲利和去年同期相當接近來看，顯示公司以透過業績成長，成功彌補股本稀釋的影響。

對於今年第1季，鄭文宗表示，各產品應用別因淡季客戶生產與庫存調整，皆呈現季下滑，其中通訊領域因手機客戶庫存調整呈現較大幅度的季下滑，但各產品應用別皆維持雙位數的年增長幅度。

展望2018年第2季，預估營收將介於510至550億間，與去年同期成長約26.4%至36.3%之間，毛利率介於4.5%至4.7%之間，營業利益率則介於2.1%至2.3%之間。各產品應用別除了通訊領域因手機客戶持續調整庫存，預期將呈現季下滑外，其他各產品應用別因為穩定的需求成長，預估將呈現季成長，且所有產品應用別亦能維持雙位數年增幅度。

展望今年後市，鄭文宗表示，對公司營運樂觀看法不變，受惠於全球經濟復甦、半導體產業穩健成長、原廠整併環境下，公司市佔率持續加速提升，預期將可持續高速成長。此外，公司董事會擬定每普通股配發2.5元現金股利。另外，鄭文宗也提到，公司對未來二至三年維持成長樂觀，不過，也因此會有較多的資金需求，過去文曄的股利配發率都在65%，未來為因應資金需求增加，配發率將會下調到50%左右。

文曄股利
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