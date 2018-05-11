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貿聯-KY Q1每股賺1.94元 歷年同期新高

2018-05-11 17:27經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

連接器族群股王貿聯-KY（3665）今天公布第1季財報，單季稅後純益2.27億元，從去年第4季的旺季高峰下滑37.8%，但比去年同期成長15.8%，每股稅後純益1.94元，創下歷年同期新高。

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