華碩提列22.7億元歐盟調查案和解金準備 Q1獲利縮水35％

2018-05-11 14:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



華碩董事長施崇棠 分享 facebook

華碩（2357）今（11）日公告認列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金準備，金額高達6,500萬歐元（約新台幣22.7億元），造成第1季稅後純益僅23.8億元，比去年同期大幅縮水35%，換算單季每股稅後純益（EPS）3.2元。

如果還原歐盟的和解金準備，華碩第1季稅後純益44.71億元，實質的營運表現其實是比去年同期成長22%。

歐盟是在去年2月時宣布，對於華碩等多家公司，在部分歐洲國家涉及限制轉售價格進行調查，華碩循合作程序，與歐盟合作完成調查後，估計將須支付約6,500萬歐元和解金，並於今年第1季財報提列。

華碩主管今日強調，公司一向重視法規遵循，將恪遵相關法規，並落實於員工教育訓練及工作流程，確保不再發生類似疏失。華碩財務健全，目前手上現金及約當現金餘額約774億元，將妥善管理及因應各類營運面及非營運面風險。

歐盟執委會的反壟斷部門，去年2月宣布正在調查某些公司疑似限制跨境電子商務在不同國家的零售價格，例如居住在某些國家或地區的消費者，無法跨境適用其他地區的促銷活動優惠，此舉可能違反歐盟競爭規則，包括華碩，以及飛利浦（Philips） 、Denon & Marantz、Pioneer 等多家國際大廠遭點名。