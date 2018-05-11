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高雄氣爆32死一審 現任高市秘書長趙建喬判4年10月

力旺首季營益率三年來新高 EPS 2.23元

2018-05-11 10:05經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

IP業者力旺（3529）首季表現報佳音，單季營益率站上近三年新高，每股稅後純益（EPS）為2.23元。

力旺首季合併營收為3.74億元，年增與季增幅度都超過一成，營益率達48.4％，明顯優於去年同期與第4季，主要是由營收成長所帶動，稅後淨利為1.68億元，年增逾一成，EPS為2.23元。

對於未來的成長動能，力旺指出，該公司在技術授權金方面，全球授權簽約的晶圓代工廠家數及製程平台持續增加，今年可望再增加韓國最大晶圓廠，並在16奈米以下再添新授權平台。

另外，在權利金方面，以8吋而言，電源管理IC受惠於美國最大IC 設計客戶合約改變，今年量產新合約的晶片，加上去年開始導入美國第二大IC設計客戶的無線充電產品已經完成設計定案，帶動權利金成長。

同時，在指紋辨識應用的市占率增加，在物聯網、車用和醫療相關應用的設計導入也持續成長。

在12吋權利金部分，預期隨著TDDI與OLED 應用增加，將貢獻權利金成長。另外，機上盒、多媒體與連網相關應用在28奈米製程的設計完成定案數量持續增加，亞洲前五大IC設計客戶已導入產品並出樣，將對今年及之後的權利金有貢獻。

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