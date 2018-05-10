震旦行首季EPS 1.28元

2018-05-10 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



震旦行（2373）今天公布，首季稅後純益2.9億元，每股稅後純益1.28元，其中來自大陸事業的獲利貢獻比重為六成，已超越台灣事業，大陸辦公家具事業將於第2季推出新產品，助攻第2季業績。

震旦行首季營收32.9億元，年增9%，大陸事業營收占比7成，大陸事業仍為未來營收持續成長的主要動能。震旦行表示，首季稅後純益2.9億元，扣除去年同期有震旦電信處分利益等因素，獲利年增5%，其中大陸事業獲利持續成長，包括大陸OA事業在新機銷售持續成長，以及運轉台數不斷累積下，獲利成長35%，

震旦行指出，在大陸OA事業部分，除了持續累積的數位多功能機器與供服營收外，也積極引進彩色專業印刷機、視訊會議系統等新商品；因應互聯網+的趨勢，開發新一代的文件列印管理系統，透過智慧手機與雲端連結，即可遠距離管理與操作列印工作，形成更先進的軟、硬體整合解決方案。

至於大陸家具事業，也持續加速新商品引進及開發。震旦行表示，除了2月已與韓國Fursys家具集團合作引進醫療與學校家具；因應未來將更重視辦公空間共享與協作的趨勢，震旦家具創新中心已於4月推出「Work 」系列新商品，朝向更健康、智能、高效的辦公新體驗；另外與義大利知名品牌Estel辦公家具合作的新商品，也將於6月正式上市。

震旦集團旗下通業技研日前引進來自以色列Nano Dimension 3D電路列印技術，於全台首推快速、保密性佳的「3D電路板列印解決方案」，搶攻汽車、電子產業市場。另外，通業技研在9日到12於南港展覽館舉辦「台北國際智慧機械暨智慧製造展」，現場將展示專為機械產業量身打造的3D技術解決方案。