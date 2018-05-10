鴻海4月營收3439.88億元 歷年同期次高

2018-05-10 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



全球電子製造大廠鴻海（2317）今（10）日公布4月營收3439.88億元，月減1.5%，但年成長6.6%，連續兩個月呈現年度正成長，4月營收為歷年同期次高。

鴻海今年前四月營收約1兆3715.65億元，年成長約5.6%，前四月營收則是歷史最高表現。

鴻海統計顯示，今年4月以3C應用來看，相較3月而言，電腦運算表現最強勁，其次在消費、第3則在通訊應用。