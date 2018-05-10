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南茂首季獲利 7年來單季低點

2018-05-10 17:10中央社 台北10日電

封測大廠南茂第1季獲利約新台幣2280萬元，來到7年單季低點，每股稅後純益0.03元。法人預估今年業績可望年成長5%到10%。

南茂第1季合併營收40.1億元，較去年第4季44.08億元減少9%，比去年同期45.6億元減少12%。

南茂第1季合併毛利率14.6%，較去年第4季17%減少2.4個百分點，比去年同期17.9%減少3.3個百分點。

南茂第1季合併營業利益2.57億元，合併營益率6.4%，較去年第4季7.6%減少1.2個百分點，比去年同期23.1%減少16.7個百分點。

南茂第1季業外支出2.07億元，第1季歸屬母公司業主淨利2280萬元，較去年第4季1.63億元減少86%，較去年同期大減99%，第1季每股稅後純益0.03元，略遜於去年第4季EPS 0.19元和去年同期EPS 2.82元。

法人指出，南茂第1季獲利是2010年第2季以來單季低點。

從部門類別來看，第1季驅動IC封測占南茂整體營收比重約27%，封裝服務占比約26.5%，晶圓測試占比約11%，產品測試占比約17.5%，晶圓凸塊製造占比約17.6%。

從產品類別來看，第1季驅動IC占比約28%，金凸塊占比約17%，利基型DRAM記憶體占比約16.5%，標準型DRAM占比約7%，快閃記憶體占比約22%，邏輯混合訊號占比約8%。

展望今年，法人預期南茂營運在4月之後可望逐月逐季增加。

在有機發光二極體（OLED）面板布局，目前南茂與韓國客戶持續合作中，預估最快第2季開始出貨量可望上來。

在中國大陸上海宏茂微電子布局，上海宏茂微電子經過兩次現金增資，目前驅動IC封測處於少量起步階段，規劃先朝向記憶體封測發展。

法人預估，預估南茂第4季可望是今年單季營運高峰，預估今年整體業績可望較去年成長5%到10%。

南茂封測
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