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車王電鎖漲停 Q1獲利近年單季高

2018-05-10 11:09中央社 記者鍾榮峰台北10日

車王電盤中鎖住漲停新台幣39.45元。車王電第1季獲利創近年單季高點，預期下半年業績可優於上半年，今年業績看增2成。

車王電子第1季集團合併營收新台幣7.13億元，較去年同期大幅成長35%，歸屬母公司業主淨利0.89億元，較去年同期轉盈，第1季每股稅後純益(EPS)0.9元。

法人指出，車王電第1季獲利起碼是2008年以來單季高點。

車王電第1季獲利大幅提升，除了營收成長外，主要是當季匯兌損失及投資損失縮減。

車王電自結4月合併營收2.16億元，較去年同期1.76億元成長22.28%。累計今年前4月車王電自結合併營收9.29億元，較去年同期7.05億元成長31.6%。

展望今年營運，車王電先前表示，今年整體業績正向看待，預期新推出的電池儲能系統最快可在第3季逐步出貨，鎖定台灣和歐美等地外銷市場。

法人預估，車王電今年業績目標較去年成長1成到2成，今年下半年業績可較上半年佳，下半年和上半年業績比重約6比4。

從產品營收比重來看，汽車電子占車王電整體業績比重約75%，電動工具占比約25%。

在汽車電子部分，汽車引擎零件占整體業績比重約7成，胎壓偵測系統（TPMS）占比約3%到5%，主要鎖定售後維修市場（AM）。（編輯：郭萍英）

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