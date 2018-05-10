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聚積第2季旺季到 營收挑戰雙位數成長

2018-05-10 11:04經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

LED驅動IC聚積（3527）第2季營運成長引擎啟動，在照明及戶外看板訂單回籠之下，法人預估本季營收可望出現雙位數成長，且因高毛利LED驅動IC出貨比重拉高，本季毛利率表現將優於預期。

近年來聚積積極朝向利基型產品市場發展，避開低階產品殺價競爭，並逐漸將市場轉向中國以外地區，近年來陸續打入日本及韓國市場，獲得不錯成績，在度過第1季淡季後，第2季旺季需求到來，照明及戶外看板客戶訂單回流，中國以外市場出貨比重拉高至20%，且高毛利高集成LED驅動IC規模放大，法人預期本季營收挑戰雙位數季成長，毛利率可守穩在30%以上。

聚積在高集成LED驅動IC取代既有產品，一顆可抵三顆，高集成晶片單價高於既有產品約250%至270%，今年為產品轉換期，與客戶持續合作開發小間距產品，逐漸朝向細間距（Fine pitch），聚積產品從2017年Pitch2.5到今年往Pitch1.25邁進，使得聚積在高階產品定位具備足夠競爭力，拉開競爭對手距離。

法人指出，未來進入進入Pitch 0.9375規格，在LED驅動IC必須採用高集成產品線，聚積從16 channel擴展到48 channel，現有市場競爭者僅美商德儀，而過去該公司主要競爭者中國北方集創產品尚未就緒，將成為聚積今年主要成長動能。

另外，聚積去年與工研院共同合作開發micro LED部分，陸續接獲許多客戶洽詢合作機會，其中mini LED驅動IC部分，公聚積將於本季與客戶赴展，Mini LED將早於Micro LED，預期於第4季將有面板產品及手機應用採用Mini LED背光驅動IC出貨，法人預期於2019年第1季對營收有較顯著的貢獻，而Micro LED 最快則於2019年第2季推出相關產品，2020年可望出貨放量。

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