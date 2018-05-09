鼎炫-KY訂單遞延 4月營收月減2成

2018-05-09 18:09 中央社 台北9日電



鼎炫-KY由於訂單遞延，自結今年4月合併營收新台幣9800萬元、月減20%、年減12.1%。鼎炫-KY表示，預估營收可望在5月中下旬逐步回溫。

鼎炫-KY表示，由於電磁干擾(EMI)材料事業旗下主要客戶正值新舊產品交替期間，短期出現訂單遞延，加上衡器事業旗下自有品牌T-Scale在中國大陸衡器專案出貨延後，造成4月營收出現明顯衰退。

不過，受惠全球超市智能化趨勢，帶動歐、美客戶在電子秤、智能衡器等出貨表現升溫，鼎炫-KY今年打入俄羅斯LENTA大型連鎖超市等智能衡器訂單出貨挹注下，帶動智能衡器銷售仍較去年同期成長，隨著電磁干擾材料與衡器事業遞延，訂單可望於5月中下旬逐步恢復正常出貨水準，營收表現可望回溫。

鼎炫-KY指出，持續看好衡器事業隨著全球超市智能化與中國大陸農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道，第2季計畫推出「T-TouchCentral」智能秤重雲端管理平台結合智能衡器產品整套全方位解決方案，加速旗下自有品牌T-Scale搶攻中國大陸農改超市場商機。

此外，電磁干擾材料事業也正積極與中國大陸、台灣等客戶洽談智慧電視、車用電子等電磁干擾材料訂單，隨著主要客戶5月中下旬逐步恢復正常出貨水準，在整體庫存水位偏低下，可望有更為強勁的備貨力道。