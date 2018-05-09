外資翻多喊買 宏碁目標價上看27元

2018-05-09 13:39 中央社 台北9日電



歐系外資看好電腦品牌廠宏碁受惠於電競個人電腦市占攀升、營業利益率走揚等利多，將宏碁投資評等從「賣出」連升兩級到「買進」，目標價從新台幣14元上修到27元。 圖／宏碁提供 分享 facebook 歐系外資看好電腦品牌廠宏碁受惠於電競個人電腦市占攀升、營業利益率走揚等利多，將宏碁投資評等從「賣出」連升兩級到「買進」，目標價從新台幣14元上修到27元。

歐系外資出具研究報告表示，市場上約75%投資機構仍維持宏碁「賣出」評等，但歐系外資認為宏碁獲利前景遠優於市場預期，看好宏碁在電競個人電腦（PC）市占可望進一步提升、營業利益率走揚。

歐系外資去年11月到12月曾針對5391名電競消費者進行調查，發現電競玩家對價格的敏感度高於預期，大部分玩家希望購買單價1299美元（約新台幣3.8萬元）以下的產品；由於PC評測網站多數給予宏碁品牌正面評價，宏碁電競產品可望吸引對價格較敏感的消費者。

歐系外資認為，2017年占宏碁營收約10%的電競產品毛利率高達14%到15%，優於宏碁整體毛利率10.7%；推估宏碁電競產品占營收比重每增加5%，能提升毛利率約0.3個百分點。

此外，歐系外資預期面板、記憶體、儲存硬碟今年將跌價5%，上述零組件合計占PC材料成本約30%到35%，加上產品平均售價走揚，有助於宏碁改善獲利，預估營業利益率將從2017年1.5%，提高到2018年2.2%、2019年2.4%，將宏碁評等從「賣出」調升至「買進」，目標價從14元上修到27元。