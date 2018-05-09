宏碁4月營收年增逾1成 電競表現亮眼

2018-05-09 05:12 中央社 台北8日電



電腦品牌廠宏碁今天公布2018年4月份營收新台幣162.78億元，年增12.79%；若以美元計算，4月營收年增16.61%，主因電競產品表現亮眼，4月出貨量較去年同期增加190%。

宏碁表示，包括電競筆電、電競桌機和電競螢幕等電競產品，今年1到4月累計出貨量相較去年同期已成長113%。

法人認為，宏碁產品組合轉佳帶動毛利率提升，加上營運支出控管得宜，不再認列商標價值減損，預估今年營收將年增2%至新台幣2390億元，每股盈餘（EPS）上看2元。