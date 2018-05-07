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禾伸堂上月營收13億元 月減6.8%

2018-05-07 16:53經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

禾伸堂（3026）自結4月份合併營收約為13億元，本月營收較上月減少6.81%，較去年同期增加33.53%，累計1-4月營收為46.63億元，較去年同期增加13.25%。

被動元件出貨持續暢旺，4月份被動元件營收較去年同期增加約一倍，故公司整體營運績效再創新高，未來搭配工廠產能擴充效益逐漸顯現，預估營運績效將逐季成長。

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