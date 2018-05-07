台郡4月營收逾15.2億元 歷年同期新高

相關新聞
禾伸堂4月營收 意外下滑2018-05-07 15:01
華新強攻 創16年新高2018-05-07 14:30
首季財報登新高 可成激紅2018-05-07 14:30
上銀4月營收創高 收復400元2018-05-07 14:30
下半年營運 創意、世芯拚季季高2018-05-07 14:28
飛捷 首季獲利年增33%2018-05-07 14:28
4月業績溫暖 綠能月增10.5%2018-05-07 14:28
尖點4月營收2.61億元 連二個月成長2018-05-07 14:25
製造業上市櫃去年獲利 台積電奪冠2018-05-07 14:05
綠能4月業績 月增一成2018-05-07 11:10
飛捷第1季每股賺1.16元 第2季看旺2018-05-07 10:54
首季營收優 藍天股價站上30元關卡2018-05-07 09:38
上銀4月營收24.62億元 續創單月新高2018-05-07 09:27
太極連賠七季 每股虧0.64元2018-05-07 00:03
聯茂Q2獲利 衝七年高點2018-05-07 00:03
智原、創意、世芯 接單看俏2018-05-07 00:03
中華電 衝刺加值業務2018-05-07 00:03
華碩廣達11日法說 聚焦展望2018-05-06 01:05
LG推機皇 大立光、晶技吃紅2018-05-04 00:02
宏達電新機 23日將亮相2018-05-04 00:02
小米市占衝高 英業達補2018-05-04 00:02
一詮 虧損減少2018-05-04 00:01
尖點每股賺0.39元 逐季旺2018-05-04 00:01
精誠Q1純益 同期新高2018-05-04 00:01
亞太推大智慧家 業績俏2018-05-04 00:01
全國電 屏東Digital City開幕2018-05-04 00:01
晶電 將配發股息0.8元2018-05-04 00:01
三星拚QLED電視 供應鏈補2018-05-04 00:01
面板雙虎 Q2力保獲利2018-05-04 00:01
矽格0.54元 同期新高2018-05-04 00:01
凌通0.46元 普誠轉虧2018-05-04 00:01
手機廠拉貨 至上迎利多2018-05-04 00:01
嘉聯益 獲外資青睞2018-05-04 00:01
微星 配息4.5元2018-05-04 00:01
TPK突圍…強攻可撓式觸控2018-05-04 00:01
TPK 上季獲利大減88%2018-05-04 00:01
可成首季EPS 4.75元 年增75％ Q2展望佳2018-05-05 15:02
大立光4月營收 月增10.34％2018-05-05 13:24
熱門文章
台股萬點周年將至 謝金河：小心背後「七大凶險」2018-05-07 10:34
國巨目標價 外資喊850元2018-05-07 00:03
台新金法說 寶佳資產管理派員踢館連三問2018-05-07 15:22
PA產業 穩懋、宏捷科四月業績佳2018-05-07 12:23
世足受惠股／鴻海、友達 出貨看升2018-05-07 00:03
華新科、信昌電 長線俏2018-05-07 00:03
世足賽受惠股 躍盤面亮點2018-05-07 00:03
中大型權值股 法人青睞2018-05-07 00:03
權民搶百萬／朱成志：台股醞釀6月反攻2018-05-07 00:12
智原、創意、世芯 接單看俏2018-05-07 00:03
年輕人不買股票 顧立雄：他們覺得股市風險大2018-05-07 10:45
就市論勢／矽晶圓、被動元件 強勢2018-05-07 00:03
中華電 衝刺加值業務2018-05-07 00:03
霸氣寬姐 打造兩岸人才平台2018-05-07 00:03
大成鋼在美出貨成長2018-05-07 00:03
富爸爸加持 鈺緯賺錢了2018-05-07 00:03
連乾文：台股衝過10600點 後續可留意這兩類股2018-05-07 13:19
國巨4月營收再創歷史新高 幾乎比去年倍增2018-05-07 14:24
蘋果股價創新高 台股三王重掌發球權2018-05-07 14:18
中鋼下季盤價 看跌2018-05-07 00:03
權民搶百萬／胡睿涵：操作緊盯三大關鍵2018-05-07 00:12
寬魚攻文創 三路進擊2018-05-07 00:03
政府指示520護盤？ 顧立雄：尚未有消息2018-05-07 11:57
聯茂Q2獲利 衝七年高點2018-05-07 00:03
PCB廠商多家業績續看俏 瀚宇博股價漲停2018-05-07 11:42
太極連賠七季 每股虧0.64元2018-05-07 00:03
匯損衝擊 朋億Q1純益減42%2018-05-07 00:03
錸德宣布 將為Panasonic量產300GB檔案光碟2018-05-07 14:55
禾伸堂4月營收 意外下滑2018-05-07 15:01
世足受惠股／遠東新、聯詠 法人挺2018-05-07 00:03
自行車雙雄 Q1獲利樂觀2018-05-07 00:03
蘋概三王衝高 台股開盤上漲52.41點2018-05-07 09:12
國巨股價衝741元新高 董座陳泰銘身價大增2018-05-07 16:10
全台首家精密主軸廠健椿工業 預計6月上旬正式上櫃掛牌2018-05-07 11:40
GIS台積電 市場看多2018-05-07 00:03
被動元件MLCC續缺貨 台廠三巨頭強漲2018-05-07 10:26
世足受惠股／寶成、豐泰 營運增溫2018-05-07 00:03
投顧：iPhone供應鏈進入新產品週期 看法轉趨樂觀2018-05-07 11:02
法人觀點：交投降溫 寬魚股價整理2018-05-07 00:03
台股520行情 投顧關注兩大變數2018-05-07 13:15
留言