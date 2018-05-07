製造業上市櫃去年獲利 台積電奪冠

2018-05-07 14:05 中央社 台北7日電



經濟部統計，製造業上市櫃公司去年稅後淨利年增13.4%，為近3年最大增幅，其中台積電登上獲利最高寶座，在研發支出與固定資產投資也都高居首位。

經濟部統計處今天公布民國106年製造業上市櫃公司營收相關統計，其中個體營收淨額新台幣16.6兆元，年增4.4%，終結連續2年負成長，其中電腦、電子產品及光學製品業以8.6兆元挹注最多；化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業受惠全球油價、鋼價上漲，加上需求回溫，年增率都達雙位數。

以獲利看，製造業上市櫃公司去年稅後淨利共1.5兆元，年增13.4%，其中以電子零組件稅後淨利6520億元最高，主因面板及DRAM需求增溫，價格上揚帶動。

觀察個別公司，台積電以3431億元拿下稅後淨利冠軍，在整體製造業占比達22.7%，鴻海與台塑化則以1387億元及802億元分居第二、三。

台積電致力發展新製程，去年研發支出799億元，在整體製造業4165億元中占比近2成，為投資研發最多的製造業上市櫃公司，與第二名聯發科的265億元差逾3倍。

相較研發支出，台積電去年固定資產投資較前年年減3.5%，共3118億元，但仍占整體製造業固定資產投資逾4成最多。統計處說，台積電固定資產投資呈年減，主要是105年下半年進入設備裝機高峰，比較基期較高所致。