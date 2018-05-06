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華碩廣達11日法說 聚焦展望

2018-05-06 01:05經濟日報 記者尹慧中蕭君暉／台北報導

本周科技廠法說會聚焦電腦大廠華碩、和碩與廣達。上半年是電子業傳統淡季，加上零組件價格上漲，以及匯率等因素，預期筆電供應鏈第1季獲利表現普通，第2季恐將落底，並待第3季業績才有機會上揚。

華碩訂於11日舉辦第1季法人說明會，由於首季營收受匯兌因素干擾，營收季減、年減幅度略高於市場預期，法人關注，華碩法說會是否釋出第2季營運將落底訊號。

華碩先前自結首季營收990億元，季減13%，年減9%，並受新台幣升值影響，不利外銷導向的品牌廠營運。分析師估計，華碩在首季本業偏淡下、寄望業外利息收益彌補，第2季營運將有產品新舊交替的淡季效應，須關注零組件漲價壓力是否改善。

廣達也在11日舉行法說會，該公司第1季營收2,209億元，年減3.1%，季減21.5%，該公司上半年營運較為趨緩，廣達第1季筆電出貨890萬台，季減19.8%，符合該公司下滑兩位數的預期。

法人預估，2018上半年仍是淡季效應，廣達上半年業績表現可能較趨緩，要到下半年旺季，營運才會明顯上揚。市場也傳出，新款MacBook Air可能要到下半年才會推出，廣達是MacBook筆電主力供應商，隨著蘋果新產品在下半年才發表，預期下半年表現會較為強勁。

和碩則在10日舉行線上法說會，該公司第1季營收2,808億元，年增17.5%，季減25.6%，反映第1季傳統淡季業績。法人認為，和碩第1季獲利表現，要關注匯率、自家零組件整合程度、原物料漲價及貨源是否能掌握等。

法人認為，由於和碩營收主力是來自通訊產品，新款iPhone將在下半年發表，上半年受到舊款iPhone仍在去化庫存的影響，預期上半年營運可能較為平淡，要等到第2季底或第3季時，隨著新款iPhone開始拉貨，業績才會明顯轉強。

經濟日報提供
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