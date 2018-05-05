可成首季EPS4.75元年增75% Q2展望佳

2018-05-05 15:02 中央社 台北5日電



金屬機殼廠可成今天公布季報，第1季營收及獲利（毛利與營業利益）創首季新高紀錄，EPS為4.75元，較去年同期的2.71元成長75%。展望第2季，可成表示，包括年及季增都會正成長。

可成表示，今年第1季營收、毛利、營業利益都呈現強勁的年成長，創下首季新高紀錄。

可成第1季營收新台幣204億元，較去年同期的145.8億元成長40%，主要受惠於筆電與智慧型手機產品成長帶動；為首季營收新高紀錄，也是第一季首次突破200億元門檻。

營業毛利85億元，較去年同期的71.4億元成長19.4%；為首季毛利新高紀錄；可成表示，第1季毛利率41.75%符合公司展望與歷史區間；營業利益66.5億元，較去年同期的53.5億元年增24.3%，也是首季營業利益新高紀錄；營業利益率32.6%，符合預期；匯兌損失27.8億元，主要是新台幣與人民幣雙雙升值導致；稅後淨利36.6億元，年增75%；每股盈餘（EPS）4.75元、較去年同期的2.71元，增加2.04元，年增75%。

可成第1季資本支出41.6億元，較去年同期的12.2億元，增加29.4億元。

可成也同時公布4月營收為新台幣66.01億元，月增1.3%，年增28.5%，創歷年當月營收次高紀錄；累計前4月營收270.08億元，年增37%創下同期新高紀錄。

可成表示，第2季營收將會持續成長，相對去年同期及第1季都可呈現正成長，全年度維持強勁成長展望不變。（編輯：楊玫寧）