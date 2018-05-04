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拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

訊連首季EPS 0.46元

2018-05-04 16:16經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

訊連5203）公布首季財報，營業利益1.1億元；稅後淨利3,925萬元，每股純益（EPS）0.46元。

財報520訊連
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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