創見首季EPS 1.1元 早盤股價小跌

相關新聞
LG推機皇 大立光、晶技吃紅2018-05-04 00:02
宏達電新機 23日將亮相2018-05-04 00:02
小米市占衝高 英業達補2018-05-04 00:02
一詮 虧損減少2018-05-04 00:01
尖點每股賺0.39元 逐季旺2018-05-04 00:01
精誠Q1純益 同期新高2018-05-04 00:01
亞太推大智慧家 業績俏2018-05-04 00:01
全國電 屏東Digital City開幕2018-05-04 00:01
晶電 將配發股息0.8元2018-05-04 00:01
三星拚QLED電視 供應鏈補2018-05-04 00:01
面板雙虎 Q2力保獲利2018-05-04 00:01
矽格0.54元 同期新高2018-05-04 00:01
凌通0.46元 普誠轉虧2018-05-04 00:01
手機廠拉貨 至上迎利多2018-05-04 00:01
嘉聯益 獲外資青睞2018-05-04 00:01
微星 配息4.5元2018-05-04 00:01
TPK突圍…強攻可撓式觸控2018-05-04 00:01
TPK 上季獲利大減88%2018-05-04 00:01
創見 首季每股賺1.11元2018-05-04 00:01
尖點Q1每股賺0.39元 淨利率回升2018-05-03 14:34
挖礦股 撼訊衰 技嘉、微星氣旺2018-05-03 14:30
義隆本季業績更旺2018-05-03 14:29
首季虧損 新至陞今年毛利率可望重回20%2018-05-03 14:29
攻物聯網 大聯大Q2業績看增2018-05-03 14:29
TPK-KY法說有亮點 奈米銀技術受矚目2018-05-03 14:29
太陽能廠4月業績 達能+6% 昇陽光電-32%2018-05-03 14:29
義隆Q1每股賺0.63元 本季業績將更旺2018-05-03 12:24
美律看好Q2回溫 外資展望保守2018-05-03 12:24
4月業績 昇陽光電月減逾三成、達能小增6%2018-05-03 11:22
台股盤中跌逾百點 台積電鴻海弱勢2018-05-03 11:16
環球晶訂單看到2020年 外資上調目標價2018-05-03 10:59
研華Q1毛利率跌破4成 法人估今年難賺1股本2018-05-03 10:41
智邦早盤帶量走高 股價漲逾4%2018-05-03 10:15
矽格今年業績三級跳 吸引外資與實戶群加碼2018-05-03 10:12
鄭崇華親上火線喊話：我對台達電股票充滿信心2018-05-03 09:36
毅嘉-6% 缺料將緩解2018-05-03 00:03
達邁-2.4% PI需求熱2018-05-03 00:03
vivo推新機 敦泰、光耀樂2018-05-03 00:03
義隆董座看NB 進入觸控筆時代2018-05-03 00:03
熱門文章
鴻海連27賣、台積再破底 為何外資一直賣台股？2018-05-03 20:04
台積電遭外資連八日倒貨 股價近半年新低2018-05-03 11:44
四個變數…鴻海成提款機2018-05-04 01:11
外資大賣台股 吐光去年買超2018-05-04 00:43
台股目標估11650點 亞系外資看好3族群2018-05-03 11:59
挖礦股 撼訊衰 技嘉、微星氣旺2018-05-03 14:30
特斯拉首季虧損擴大 概念股多數走弱2018-05-03 11:52
金融股埋後勁 投顧喊進中信金、國泰金2018-05-03 14:29
穩懋、宏捷科4月營收 年增約二成2018-05-03 14:36
股價保衛戰 台積捍衛220、鴻海守802018-05-04 01:11
TPK-KY法說有亮點 奈米銀技術受矚目2018-05-03 14:29
鋼鐵指數 下測半年線支撐2018-05-03 14:29
低基期股 抗震生力軍2018-05-04 00:01
台股目標 外資圈沒下修2018-05-04 01:11
就市論勢／矽晶圓、被動元件 吸睛2018-05-04 00:01
台積電挨刀 外資連8日倒貨2018-05-03 14:29
面板雙虎 Q2力保獲利2018-05-04 00:01
外資大賣權值股 台積、鴻海破底2018-05-04 00:18
中鋼 短中期前景亮2018-05-04 00:02
環球晶訂單看到2020年 外資上調目標價2018-05-03 10:59
儲祥生：美股和外資動向將為台股後續關鍵2018-05-03 12:09
嘉聯益 獲外資青睞2018-05-04 00:01
重磅企業法說 大盤焦點2018-05-04 00:01
SM大漲 台化、國喬、台苯補2018-05-04 00:02
天堂M發威 橘子Q1營收獲利雙高2018-05-03 14:29
台泥、亞泥 Q2業績放閃2018-05-04 00:02
攻物聯網 大聯大Q2業績看增2018-05-03 14:29
光洋科0.34元 賺贏去年2018-05-04 00:01
三星拚QLED電視 供應鏈補2018-05-04 00:01
宏達電新機 23日將亮相2018-05-04 00:02
小米市占衝高 英業達補2018-05-04 00:02
台郡擬配息5元 現金殖利率逾6%2018-05-03 23:16
LG推機皇 大立光、晶技吃紅2018-05-04 00:02
義隆本季業績更旺2018-05-03 14:29
微星公布 配發4.5元現金股利2018-05-03 19:03
資金進入中型股認購權證 華新科權證交易金額居冠2018-05-03 15:36
晶電 將配發股息0.8元2018-05-04 00:01
中裕領軍 上櫃生技指數創1年半新高2018-05-03 14:03
台股盤中跌逾百點 台積電鴻海弱勢2018-05-03 11:16
改善財務 台塑集團金援旗下台塑橡2018-05-03 17:58
留言