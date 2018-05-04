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陳抗變多帶來福利？警伙食費升級 偶爾能吃麥當勞

創見首季EPS 1.1元 早盤股價小跌

2018-05-04 10:19經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

記憶體模組廠創見（2451）公布首季EPS為1.1元，今（4）日早盤股價呈現小跌局面。

創見第1季合併營收為48億元，季減0.3％，稅後淨利4.79億元，季減近二成。

第1季工控產品占整體營收比重約為46.9％，策略性產品比重約超過二成，消費型 Flash 產品比重為17.8%，至於標準型 DRAM則占13.5%。

創見營收
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