台郡擬配息5元 現金殖利率逾6%

2018-05-03 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



軟板大廠台郡（6269）今天公告，董事會決議對去年度獲利每股配發現金股利5元，合計將發出現金15.44億元，另若以台郡今天收盤價78.8元計算，現金殖利率逾6.3%。

台郡先前已召開法說會公布自結首季財報，今天也再次公告董事會通過107年第1季合併財報，單季稅後淨利約2.46億元，每股純益約0.8元。