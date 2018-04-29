日月光控股30日上市 每股89元

2018-04-29 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



封測龍頭日月光與矽品合組的日月光投資控股公司，訂明（30）日掛牌上市，股票代號3711，掛牌價89元，美國存託憑證（ADR）也在同步改以日月光控股上市交易 。法人看好日矽合併後有利價資源整合、拉大先進封裝領先優勢，同時挾完善的產能和整決方案，加速客戶釋出更多的訂單，股價有機會再展開波段漲勢。

日月光27日舉行合併前最後一場法說會，公布首季稅後純益20.96億元，為六年來單季新低，每股純益（EPS）0.25元，不過，第2季營運，包括通訊、電腦及消費性電子三大領域都同步恢復成長動能，預估第2季合併營收將季增6%至9% ，毛利率也同步上升。

針對日矽合併後的發展，法人都抱持正向態度，預估合併後的日月光控股，在全數反映合併效益及股本縮減，未來EPS有機會站7元之上，有利股價挑戰百元價位。

針對日矽合併後的發展，日月光集團董事長張虔生稍早親向媒體說明，日矽結合不僅沒有掉單，目前產能全數滿載，才會啟動K25新廠擴建，因應未來訂單需求，正評估高雄後勁中油留下的閒置土地，希望高雄市政府協助取得，以利未來持續擴大投資。

他強調，半導體產業大者恆大，面對紅色供應鏈威脅，只能憑藉技術領先，並藉與矽品強強結盟維持優勢，持續擴大市占。日月光這幾年來也和歐美日合作夥結盟，提升異質晶片整合能力，開拓新利基。

日矽合併後，日月光是以每1股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每1股普通股換發現金新台幣51.2元對價。