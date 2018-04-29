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美律TPK辦法說 市場視為蘋概風向球

2018-04-29 01:19經濟日報 記者陳昱翔劉芳妙／台北報導

電聲元件大廠美律與觸控大廠TPK預計明（30）日與5月3日召開法說會。由於兩家業者同為蘋果概念股成員，法說會釋出下季展望，將市場視為蘋果供應鏈能否業績回溫的關鍵風向球。

台達電也預計明日舉行法說會，由董事長海英俊親自主持，釋出最新營運展望。由於首季面臨零組件包括被動元件、Mosfet缺貨、物料價格上漲等衝擊，預料台達電首季毛利率及獲利恐有壓。

台達電近一個月來因外資調節賣壓，股價持續破底，累計4月以來外資法人賣超逾2萬張，最低來到107.5元，是五年多來波段低點，台達電短期內恐面臨百元關卡保衛戰。

美律日前公布第1季財報，首季營收43.59億元，稅後淨損6.32億元，每股虧損0.36元，為22季度以來首度虧損，大出市場意料之外。法人分析，美律虧損主因來自匯損、客戶拉貨動能偏弱；美律明日的法說會除說明首季財報結果，也將釋出本季與下半年營運展望。

日前美律董事會決議，總裁職務改由美律財務長黃朝豐接任，美律董事長廖祿立因個人因素，卸下總裁職務，該人事令最快 6月1日生效，預料明日法說會將由黃朝豐負責主持。

至於TPK方面尚未公布上季財報，該公司預計5月3日召開法說會。

經濟日報提供
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台達電美律法說會

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