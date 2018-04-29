大立光4月營收5月5日公布 估微增

2018-04-29 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



大立光執行長林恩平 （本報系資料庫） 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 大立光將於5月5日公布4月營收，大立光執行長林恩平日前在法說會上，保守看淡本季營運，認為「4、5月營收與3月差不多，振幅不會太大，如果新產品交貨順利，可能會上來一點。」市場預期，若良率改善，4月營收有機會略優於3月31.42億元，預期落於32~34億元。

大立光為iPhone概念股指標，本季因iPhone X銷售持續下滑，營運不振，惟近來中國大陸手機市場需求回溫，訂單來得又急又猛，加上新機的規格置頂，更甚iPhone，在良率以及生產排程均出現了極大的挑戰，讓大立光應接不暇，大立光執行長林恩平口中，「新產品交貨不順」，即來自中國三大手機廠華為、OPPO及Vivo。

林恩平在會中坦言，「因為良率不夠好，有些交貨不太好。」

法人追問，卡關的瓶頸是前段的開模、修模，還是後段的組裝，林恩平直言，都有瓶頸。

另外一方面，大立光已經公布去年度盈餘擬配發72.5元，改寫歷年新高，也創下台股新紀錄，不過，盈餘配發率不足四成。

市場估計，本季因為未分配盈餘課稅10%的費用高達11.9億元，相當於侵蝕每股純益8.9元。

除了業外未分配盈餘課稅之外，大立光本季因來自中國手機鏡頭爆單，不利生產排程及良率，毛利率恐有壓，本業也面臨挑戰，惟近期新台幣走貶，對於營運稍有助益。

市場預期，大立光本季的營收仍然有機會可以回升至百億大關。不過，由於新機種的規格高、良率挑戰大，對於大立光的毛利率較為不利。

去年第2季，大立光也面臨到了同樣的情形，單季毛利率一口氣季減4.26個百分點，跌破「七字頭」大關，來到了66.68%，讓法人大呼意外。