福懋處分南亞科 進帳0.9億

2018-04-28 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



相中DRAM市況轉佳，台塑集團關係企業的福懋，昨（27）日再度申報轉讓1,007張南亞科持股，若以昨（27）日南亞科93.1元股價估計，福懋順利申讓後，有望進帳約9,375.2萬元。

這是福懋今年來第二度處分南亞科股票，該公司2月下旬至3月中旬，已在公開市場分批處分3,653張南亞科股票，以每股均價85.6元出售，進帳3.13億元。

福懋對為何出脫南亞科股票不願回應，外界認為，受惠於伺服器市場需求暢旺帶動DRAM價格上漲，表現在南亞科業內轉好，福懋處分應是趁著DRAM市況好之際，適當調節股票。