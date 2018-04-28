聯發科將配息10元

2018-04-28 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



聯發科昨（27）日召開法說會公布首季財報、說明本季營運展望，聯發科第1季營收下滑、毛利率拉升，因失去業外挹注，首季獲利26.6億元，季減七成，每股稅後純益1.69元，優於財測高標。展望第2季，營收將較上季成長一到兩成，毛利率持續向上，預期每股獲利3.91至4.78 元，符合預期。

聯發科昨天召開董事會通過兩項重大議案，包括晨星將於明年1月1日成為母公司旗下事業群，今年將配發每股10元現金股利；以昨日收盤價339.5元計算，現金殖利率約2.9%。

受到智慧型手機市場庫存調整影響，加上工作天數較少，聯發科第1季營收降至496.54億元，季減17.8%；惟智慧型手機晶片新品毛利率結構好轉，單季毛利率再度拉高至38.4%，季成長1個百分點，連續四個季度走勢拉升，也是近九季最高。

不過，因失去處分轉投資持股一次性利益挹注，聯發科第1季稅後純益降至26.6億元，季減73.8%，每股稅後純益1.69元，為歷史次低。

展望第2季，聯發科執行長蔡力行指出，以新台幣兌美元匯率1比29.3為基礎，第2季營收將達556億至596億元，將季增12%至20%，毛利率為38%正負1.5個百分點；就中間值來看，略優於前一季的財測水準。