第1季EPS／敦泰0.05元 本季偏淡

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



觸控和驅動晶片廠敦泰（3545）昨（27）日召開法說會說明第1季營運成果，因業外加持、加上稅負降低，首季順利轉虧為盈；但受智慧型手機市場成長趨緩、中美貿易大戰影響，本季成長幅度將不太顯著，看法偏淡。

敦泰受惠於整合元件（IDC）的滲透率大幅提升，以及客戶提前拉貨效應，第1季營收達26.13億元，僅季減5.8%，淡季效應不算顯著，也比去年大幅成長20.9%，優於預期。

由於較低毛利率標案在首季集中出貨，影響觸控產品線的毛利率，敦泰第1季毛利率為20.1%，約與上季相當，單季稅後純益1,000萬元，每股稅後純益0.05元，轉虧為盈。