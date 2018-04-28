中華電 拚全年財測達標

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



中華電信（2412）昨（27）日舉行法說，法人關注今年營運表現、平均帳單金額（ARPU）及5G規劃。董事長鄭優表示，行動通訊市場競爭激烈，中華電信已經是行動營收衰退幅度最低的業者。第1季營運略低於預期，但全年仍可望達成財測目標。

中華電信第1季合併營收536.3億元，年減1.7%，歸屬於母公司業主之淨利為87.3億元，年減9%；每股稅後純益1.13元，相較1季財測目標為1.14元至1.23元，有些微差距。

鄭優表示，目前仍維持36.3%的行動客戶數市占率，行動營收市占率37.9%。

鄭優強調，今年第1季寬頻客戶數轉為淨增加，100Mbps以上寬頻用戶數超過132萬戶，年成長10.7%；MOD客戶數突破170萬戶，年成長27.4%，成為國內最大單一影視平台，帶動營收成長25.2%。未來將持續推動影視經營環境健全發展，透過轉播重要國際賽事與電競活動，帶動MOD業務成長。

電信業者近年面對語音營收快速衰退，加上4G上網吃到飽殺價競爭，最近公教方案更殺到499元，法人擔憂殺價戰將影響營運及平均帳單金額。中華電強調，有信心全年可望達成財測目標，去年平均帳單金額仍維持595元，今年第1季降至581元，導入IFRS 15，平均帳單金額則為513元，但殺價戰何時告歇「無法預料」。

法人也關注LINE Mobile進入市場帶來影響，總經理謝繼茂表示，LINE Mobile已經在日本、泰國及台灣推出，而台灣行動電信市場競爭一直以來都相當激烈，將保持競爭力、持續建設基地台，維持優質通訊品質。

在5G部分，中華電信表示，5G標準尚未底定，台灣政府正規畫5G頻譜，預估2020年初可望啟動。