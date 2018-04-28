美律 Q1每股虧0.36元

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



美律財務長黃朝豐將接任總裁。 報系資料照 分享 facebook

美律（2439）去年營收與獲利同創歷史新高，但昨(27)日公布財報，今年第1季竟交出虧損成績，單季每股虧損0.36元，市場一片譁然。美律將於4月30日舉行法說會，昨天也無預警公告總裁換人訊息，董事長兼總經理與總裁的廖祿立將專任董事長，6月1日起由財務長黃朝豐接任總裁。

美律昨天開低走高，盤中遭空方狙擊，多空劇烈拉鋸，上檔賣壓仍然沉重，美律昨天收盤上漲7元，收130元，成交量超過2萬張。

美律財報顯示，美律首季營收43.59億元，營業淨損4,702萬元，業外淨損4,723.8萬元，總計稅前淨損9,425.8萬元，母公司淨損6.32億元，每股虧損0.36元。

美律同時公告總裁職務改由美律財務長黃朝豐接任，因美律創辦人暨董事長廖祿立擔任總經理／總裁職務多年，現在因個人因素，6月1日改由財務長黃朝豐擔任總裁；黃朝豐於2015年10月底赴美律擔任財務長，也是美律面對投資人時的重要溝通窗口。

美律向來是台股獲利資優生，卻在今年第1季電子產業淡季交出虧損數據，相較於去年第4季旺季表現，美律第1季營運表現遠低於預期，甚至創下22季度以來首度虧損。

日系外資先前出具報告指出，娛樂產品市場需求疲軟、匯兌風險走升，讓美律營運走緩。日系外資指出，最近幾周，美律股價修正超過15%，主要原因在於市場憂心第1季毛利走勢，而第1季營運疲弱的態勢恐將維持到第2季，日系外資指出，雖然美律第2季有望接到全球品牌頭戴式耳機新單，但是，整體訂單量仍不及2017年上半年，因此預估美律第2季即便營收出現成長，單季營收成長率也不到10%。

綜觀2018年全年表現，日系外資認為，即便美律持續拿下iPhone訂單份額也無法弭平娛樂部門下滑缺口，恐將導致美律2018年收益大幅下滑，重申「減碼」評等、目標價130元。