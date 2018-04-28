智原接單旺 業績喊衝

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／台北報導



IC設計服務廠智原（3035）昨日舉行法說會，總經理王國雍表示，先進製程接單超乎預期，先前原本預估今年NRE（客戶委託設計）較去年成長五成，現上修到可望較去年成長挑戰逾一倍，估計NRE上半年營收就會超過去年全年。

智原今年首季28奈米製程的產品占比從去年第4季的3%大幅成長到18.6%。王國雍表示，NRE將持續強勁成長，由於NRE比重提升有利毛利率，估計第2季毛利率也會維持高檔。王國雍表示，過去一年以來，NRE的接單及對營收貢獻逐季成長，今年第1季NRE營收貢獻達2.88億元，創歷史新高。