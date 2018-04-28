日月光Q1純益 六年低點

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



日月光。 圖／日月光提供 分享 facebook

日月光（2311）昨（27）日公布第1季稅後純益20.96億元，創六年來單季新低，第1季每股純益（EPS）0.25元。預估第2季營運恢復成長動能，第2季合併營收將季增6%至9% ，毛利率也同步上升。

日月光昨天舉行法說會，第1季合併營收649.66億元，季減22.6%，年減2.4%，第1季營收創歷年來同期次高。

受到淡季影響、產品組合調整，以及新台幣兌美元升值的影響，第1季獲利降至20.96億元，季減66%，年減18%，是六年來單季低點。第1季EPS為0.25元，去年第4季EPS為0.74元，去年同期為0.33元。

展望第2季，預期合併營收將季增6%至9%，毛利率同步回升，成長動能主要來自消費性電子、個人電腦以及通訊等產品。法人表示，雖然日月光通訊產品第2季的成長動能最弱，主要是受到蘋果影響，不過，非蘋陣營開始拉貨，使得日月光第2季來自通訊產品的營收，仍能較第1季成長。

日月光財務長董宏思表示，首季是傳統淡季，業績下滑幅度略優於往年水準，但受新台幣升值影響，導致幅度略微擴大。目前看來，第2季將恢復成長動能。