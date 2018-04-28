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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

日月光Q1純益 六年低點

2018-04-28 00:06經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

日月光。 圖／日月光提供
日月光。 圖／日月光提供
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日月光（2311）昨（27）日公布第1季稅後純益20.96億元，創六年來單季新低，第1季每股純益（EPS）0.25元。預估第2季營運恢復成長動能，第2季合併營收將季增6%至9% ，毛利率也同步上升。

日月光昨天舉行法說會，第1季合併營收649.66億元，季減22.6%，年減2.4%，第1季營收創歷年來同期次高。

受到淡季影響、產品組合調整，以及新台幣兌美元升值的影響，第1季獲利降至20.96億元，季減66%，年減18%，是六年來單季低點。第1季EPS為0.25元，去年第4季EPS為0.74元，去年同期為0.33元。

展望第2季，預期合併營收將季增6%至9%，毛利率同步回升，成長動能主要來自消費性電子、個人電腦以及通訊等產品。法人表示，雖然日月光通訊產品第2季的成長動能最弱，主要是受到蘋果影響，不過，非蘋陣營開始拉貨，使得日月光第2季來自通訊產品的營收，仍能較第1季成長。

日月光財務長董宏思表示，首季是傳統淡季，業績下滑幅度略優於往年水準，但受新台幣升值影響，導致幅度略微擴大。目前看來，第2季將恢復成長動能。

針對手機等通訊產品營運是否下滑，董宏思表示，首季通訊產品表現比運算部門弱，第2季仍是運算部門較強。不過，第2季通訊產品業績仍會成長，下半年則要看終端新產品的銷售狀況。

經濟日報提供
經濟日報提供
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