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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

光寶科 Q1每股賺0.45元

2018-04-28 00:07經濟日報 記者劉芳妙吳凱中／台北報導

光寶科技 (2301) 昨（27）日舉行法說會，公布首季營業淨利7.86億元，稅後純益10.41億元，毛利率11.13%，每股純益（EPS）0.45元，不如預期。

其中，營業淨利年減、季減均逾六成，稅後純益年減55%，毛利率為13季來低點。光寶說明，主要因首季工作天數減少、營收規模略減，加上缺料等因素衝擊，致銷貨成本上漲，光寶總執行長陳廣中強調，首季將是營收與獲利的谷底，營運有望逐步回溫。光寶昨天股價收39.95元，上漲0.15元，外資連兩日賣超，自營商連四日站在買方。

第2季主要成長動能來自雲端運算、LED元件與汽車照明、AI智慧家居及遊戲機等需求轉強，陳廣中看好，本季毛利率有望較首季佳，此外，旗下相機模組(CCM)事業轉讓給大陸立訊集團旗下立景創新公司，該交易於6月底完成交割，預期下半年處理完相機模組部門後，毛利有機會回到幾年前14%的水準。

看好LED業務成長動能，光寶今年將持續擴產，海外三大生產基地泰國、天津、常州都計劃擴增產能，今年LED業務營收有望雙位數成長。

因應被動元件等缺貨上漲衝擊，陳廣中表示，缺料可能影響生產線表現，目前先承受漲價成本，滿足客人需要，再跟客人協調漲價，目前新機種報價已陸續反映零組件漲價問題。

針對近期中美貿易大戰延燒至華為、中興等事件，陳廣中回應，中興主要以網通產品為主，占光寶營收比例僅有小部分影響，就算華為及中興一起計算，占光寶營收比例也不到5%，衝擊有限。

分析首季出貨表現，光電部門營收占比達25%；成長主要來自於不可見光LED市場需求持續成長與LED元件市佔率擴增，加上LED車用照明出貨順暢與中東市場LED路燈出貨擴展帶動下，LED元件與汽車照明產品上季營收年增近兩成，電源事業整體營收年成長逾一成。

營收光寶科LED

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