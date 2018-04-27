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馬英九再度行使緘默權 批北檢混淆視聽令人錯愕

友達斥資34.16億元 取得佳世達7.57%股權

2018-04-27 19:49經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

友達今日公告，斥資34.16億元，以每股22.95元，取得佳世達1.48億股的股票，約占佳世達股權7.57%，主要是長期股權投資，深化雙方業務合作，加強垂直整合，友達與友達旗下康利投資公司，合計原持有佳世達9.99%股權，現在提升到17.56%，仍是佳世達最大股東。

友達由於2018年第1季財報表現優於預期，相較於全球面板龍頭樂金顯示器（LGD）2018第1季轉為虧損，友達第1季稅後純益43.09億元，超越全球龍頭，帶動該公司今天股價表現亮眼，上漲0.55元，收12.55元，成交量放大到10萬多張。

友達2018第1季賺贏全球面板龍頭，主要是加值型與利基型產品的營收比重持續上升，雖然全球面板價格持續下滑，但該公司在加值產品比重大幅提升下，帶動整體平均價格上揚，降低整體面板價格下滑，對獲利的侵蝕。同時，法人認為，LGD在主動有機發光二極體(AMOLED)面板的投資效益尚未展現，可能來自AMOLED的投資事業，目前仍處於虧損狀態，也拖累了LGD第1季財報表示。

為了加強垂直整合，發展更多高附加價值的產品，友達持續投資佳世達，深化雙方業務合作範圍，由於佳世達也積極發展醫療與無人工廠等高附加價值產品，並搭配友達的面板與整體解決方案，因此，雙方將持續密切合作，在紅色供應鏈的威脅下，擴大單價較高的解決方案產品出貨比重，積極提升營運績效。

友達佳世達面板
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