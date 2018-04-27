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致伸首季每股純益0.8元

2018-04-27 16:15經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

致伸(4915)公布首季營收118.83億元，每股純益0.8元。

致伸營收
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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