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LGD首季虧 法人：友達恐不妙

2018-04-26 14:37聯合晚報 記者馬瑞璿／台北報導

由於LGD首季虧，市場憂友達法說報憂。 圖/聯合報系資料照片
由於LGD首季虧，市場憂友達法說報憂。 圖/聯合報系資料照片
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今天是台灣面板廠重量級法說日，友達（2409）率先於下午兩點舉行線上法說會，背光模組廠瑞儀（6176）、中光電（5371）緊接其後舉辦；綜觀今年面板廠走勢，法人指出，電視面板價格自去年6月跌價之後，今年以來尚未出現止跌現象，今年上半年面板廠營運恐不樂觀，面板雙虎均將面臨營運低檔走勢。

搶在台廠之前，韓國面板大廠樂金顯示器（LGD）已於昨日率先公布今年第1季營運表現，LGD首季營業淨損980億韓元、折合新台幣約為28.95億元，也是六年來首度出現單季虧損；LGD財務長金相敦指出，大陸面板廠供給氾濫，加上市場變化快速，導致LGD上季估現虧損。

HIS Markit研究總監謝勤益也認為，今年第1季面板廠恐面臨單月虧損，第2季轉虧壓力更大，尤其，10.5代廠新產能陸續投產，未來3年，市場恐浮現供過於求走勢。

友達3月合併營收255.5億元，月增12.7%、年減17.7%，累計今年首季合併營收744.4億元，年減15.9%，也是2016年第1季以來新低點；今天下午的法說會，法人除了聚焦第1季營運能否獲利之外，也關心第2季面板供需以及價格走勢，特別是中國面板廠京東方10.5代線積極搶市，是否影響台灣面板廠未來營運，在在受到市場關注。

背光模組廠瑞儀今年獨家取得蘋果智慧音箱訂單，加上今年新推出的3款iPhone之中，6.1吋機種仍採用LCD面板，以及iPad、Macbook產品挹注，仍將挹注瑞儀今年營運走勢；瑞儀去年營收544億元，年增率17.65%，毛利率提升1.71個百分點，只可惜受到匯兌損失影響，瑞儀去年稅後獲利30.54億元，年減3.5%，每股稅後獲利6.57元，市場關注瑞儀今年在新品帶動下，毛利能否持續上升，正面挹注營運。

中光電首季營收為123.75億元，季減率17.8%，年增率1.2%，世足賽需求刺激影像產品需求，首季出貨、營收表現未受到工作天數少、傳統淡季影響，呈現同步成長。

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