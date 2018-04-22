四科技廠本周法說 牽動台股

2018-04-22 00:33 經濟日報 本報綜合報導



聯電董座洪嘉聰（左）聯發科董座蔡明介（右） （聯合報系資料庫） 分享 facebook 聯電、旺宏、台郡、聯發科等四大科技廠商本周召開法說會，除公布首季財報，非蘋相關布局營運展望成為市場風向球。

本周重要科技法說會首場為25日召開的聯電，聯電去年稅後純益為96.29億元、年增15.8%，每股純益（EPS）為0.79元。擬配現金股利0.7元，創下七年以來新高。今年第1季營收374.97億元，年增0.2%，季增約2.4%，略優預期。

預料市場關注聯電法說會的重點，包括第1季毛利率受台幣升值影響的情況、矽晶圓漲價、28奈米製程產能利用率持續下滑等影響，法人圈也預期，聯電第1季毛利率可能較去年第4季的17.2%再下滑。此外，在產能方面，去年受惠於8吋晶圓代工需求旺盛，加上廈門廠量產持續擴充情況，而反應在今年挹注營收的幅度。

台郡、旺宏則在26日召開法說會。由於歷年第2季在旗艦機種新舊交替都是軟板廠商的傳統淡季，台郡在傳統淡季的練兵策略以及新廠擴產、新材料準備進度將是重點。

非揮發性記憶體大廠旺宏方面，法人將聚焦大陸增產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）對價格干擾及旺宏應對策略。此外為任天堂備貨的唯讀記憶體（ROM）庫存變化也反應客戶端需求。

在大廠淡出SLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash)，旺宏市占是否提升及車用領域等布局，都是法人聚焦重心。旺宏去年營運逐季走高，去年EPS3.12元，寫下七年新高，法人看好今年獲利更優於去年。

聯發科則在27日舉行法說會，內容將代表非蘋陣營後續智慧型手機市場動能展望，法人並將關注毛利率、淨利率等財務指標是否持續改善。

聯發科第1季營收為496.54億元，季減17.8%，年減約一成，趨近財測中偏低標。據其財測，首季毛利率約37%正負1.5個百分點，單季稅前淨利約16.46 億元至20.11億元，EPS將落在0.9元到1.1元。