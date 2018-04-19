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謝勤益：面板廠Q2獲利壓力大

2018-04-19 15:44經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

IHS顯示部門研究總經理謝勤益今（19）日預警指出，隨著中國大陸新產能持續開出影響，大尺寸面板供過於求恐長達三年，面板廠Q2獲利壓力大。

大尺寸面板

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