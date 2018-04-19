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中國網通標案啟動 立積第2季底營運回神

2018-04-19 14:00經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

中國三大電信運營商年度網通標案啟動，射頻元件立積（4968）Wi-Fi 晶片本季底出貨放量，營運動能啟動，其中高毛利率 FEM 營收比重拉高，下半年營收、毛利率回升，法人預期第3季單月營收可望挑戰歷史新高。

中國加快網通建布建腳步，農曆年後陸續釋出網通標案規格，三大電信運營商新年度標案在4月開始陸續釋出，立積結盟兩岸網通業者，取得中國網通標案Wi-Fi 晶片，預計在6月開始出貨放量，預料將一路出貨至第3季，下半年出貨產品結構也將調整，高毛利率產品比重拉高，Switch降低成本開始供貨給中國客戶有效拉高整體毛利率表現，新接訂單 FEM 比重增加，可望快速拉高營收成長。

近期中國電信設備暨智慧型手機廠中興通訊遭美商務部祭出禁止出口特許令，美國企業未來七年內都不得出售任何零組件給中興通訊，高通、博通過去提供中興通訊晶片將大受影響，法人指出，美國禁令將推動中興通訊開始尋求台灣相關晶片供應，除了聯發科為最大受惠者之外，立積在Wi-Fi 晶片將是大受惠者。

另外，三星S9新機種下半年可望出貨放量，帶動立積FM出貨量將成長，而LTE搭配FEM方案，在上半年與客戶進行開發，未來將搶攻智慧型手機市場，法人預料下半年可望見到成效；車聯網產品，也開始與模組客戶進行專案開發，2019年有機會開始導入客戶端開發。

網通毛利率營收

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