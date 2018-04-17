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美律首季清淡 股價垂頭喪氣

2018-04-17 11:23中央社 台北17日電

電聲元件大廠美律受淡季影響，首季營收季減近6成，創7季新低，法人同樣看淡首季獲利，美律昨股價遭三大法人同步賣超，今天續跌破150元關卡，股價創近1年新低。

受客戶新舊產品交替期影響，美律上季營收僅43.49億元，年減3.5%、季減57.8%，創2016年第2季以來新低，為七季來新低；法人估，美律今年首季獲利恐較為平淡，須待下半年才能恢復動能。美律將於30日舉辦法說會公布首季財報。

美律昨日遭三大法人同步賣超，今天盤中股價一度挫至146元低點，跌破150元大關，股價創自2017年5月以來新低。

法人指出，首季為蘋果iPhone出貨淡季，壓抑美律揚聲器出貨動能、頭戴娛樂耳機也逢淡季，拉貨放緩，整體生產規模下滑，又有價格壓力，加上美律首季已無處分康控-KY股票業外收入，初估美律首季獲利恐季減逾9成，未來營運表現將回歸本業，美律今年全年獲利恐將低於去年。

美律去年本業表現亮麗，加上去年第4季處分康控-KY持股獲利，稅後淨利21.47億元，單季每股盈餘(EPS)高達11.16元，在業內業外皆美下，累計去年合併獲利36.22億元，去年每股稅後純益達18.94元，創歷史新高。

美律三大法人

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