台積法說大戲 市場傳不安情緒

2018-04-16 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



台積電。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 台積電法說會本周四（19日）登場，近期市場雜音不斷，外資近十個交易日大賣近4萬張，上周五（13日）ADR更重挫逾2.7%。業界憂心，台積電本季遭逢比特大陸砍單等四大逆風，營收恐僅較上季持平或小幅成長，不如預期，導致市場不安情緒高張。

台積電本次法說會將由劉德音、魏哲家兩位共同執行長主持，釋出的展望與風向球，牽動全球半導體業與台股神經。

法人分析，台積電近期遭逢四大逆風，包括美中美貿易大戰與國際地緣政治等國際局勢變化擴大、美元持續走弱、多國出手打壓加密貨幣後衝擊接單，以及三星強勢搶單等。

台積電上季法說會中，釋出今年營運展望樂觀的訊息，並證實加密貨幣挖礦晶片代工需求強勁，是高速運算晶片應用快速發展的開端，伴隨愈來愈多的應用，導入更先進製程的高速運算晶片，將為公司帶來強勁助力。

不過，市場傳出，近期比特大陸已對台積電抽單，但台積電不對客戶訂單動向置評。台積電供應鏈透露，近期台積電追加相關材料的強度已比今年初減弱，透露訂單動能有減弱的現象。

台積電預期，今年合併營收可年增10%至15%，且上半年合併營收年增率可達15%、下半年年增10%。

台積電3月營收衝上1,036.97億元新高，月增率為60.4%。不過，受新台幣強勢衝擊，首季營收以新台幣計價為2,480.79億元，季減約10.6%，未達財測目標。以台積電預估今年上半年合併營收年增15%來看，若排除匯率因素，初估台積電上半年合併營收約4,900多億元，扣除第1季實際數字後，本季頂多小幅成長。