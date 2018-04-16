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華通、燿華 Q2營收喊衝

2018-04-16 00:17經濟日報 記者尹慧中／台北報導

在非蘋與車用多元需求挹注下，燿華（2367）、華通今年本季力拚優於去年同期，業界看好兩家公司本季皆有挑戰歷年同期新高潛力。

經濟日報提供
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受今年首季工作天數較去年減少、客戶拉貨高峰過後與終端市場旗艦機種新舊交替，等因素影響，燿華、華通首季營運偏淡。

法人與業界認為，華通今年首季應是營運谷底，第2季將因非蘋應用陸續推出與工作天數較首季回穩，整體營運也有望較首季改善，其中HDI與軟硬結合板產能利用率有望同步提升。

華通昨（15）日未評論法人看法，僅指出，本季隨著工作天數增加，營運應可回穩，加上終端新品持續推出，也有助營運改善。

華通為市場點名蘋果全產品線供應商，也積極開拓其餘多元應用。華通內部已定下，整體營運目標逐季成長，多元應用需求帶動以追求獲利穩健為優先，不盲目擴充產能。

至於手機以外，華通近年積極開拓物聯網、智慧裝置新品，同時今年重慶廠區新產能已就緒，隨時可配合市場需求適時在生產旺季開出產能。

硬板廠燿華也積極開拓汽車電子（包含車用雷達板）、非蘋多元應用，目標帶動營運穩步成長。燿華先前指出，第2季估與首季持平，目標仍是力拚優於去年同期。

在廠區規畫上，燿華內部也訂下，在上海展華廠仍在與地方協商醞釀搬遷之際，南通廠將加速建設，預計220畝用地初期先使用110畝、在2019年上半年土建完成並於該年度設備就緒，目標2020年開出產能。

華通燿華

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