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日月光控股 美林按讚

2018-04-16 00:17經濟日報 記者趙于萱／台北報導

封測雙雄日月光矽品合組「日月光投資控股」，將於30日掛牌上市，推動日月光上周在原股交易倒數擴量大漲，上演慶祝行情。外資美林證券出具最新報告，看好合併效益，預估控股公司市值上看4,600億元。

外資圈自日矽併拍板以來，普遍看好綜效體現，包括美林、瑞信、德意志證券等，分析日月光投資控股不論營運、股價皆有機會向上表現。

經濟日報提供
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美林證券科技產業分析師程翔指出，以美林團隊對日月光、矽品財測及日月光投資控股今年累計稅後純益284億元，股份轉換後，控股公司股本僅日月光現有股本一半，每股純益（EPS）挑戰6.33元。

依日月光歷史本益比12-16倍區間計算，日月光投資控股上市，程翔估市值有120-160億美元（約合新台幣3,516-4,689億元），或每股股價78-104元。

程翔表示，雙雄成立投資控股後，仍將獨立運作兩年，但透過產能優化，結合研發優勢，有望產出良好綜效。美林給予日月光最新目標價為50元，較先前45元上調，距離上周收盤價44.35元，潛在漲幅12%。

目前日月光市值約3,874億元，矽品1,586億元，新控股公司市值若達4,600億元，可能與股王大立光4,639億元並駕齊驅，挑戰十大市值股。

瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）表示，日月光投資控股成立具三大優勢，一是規模經濟突出，二是成本及產能有優化潛力，三是供應鏈鏈結可望強化，在半導體產業增速恢復年均複合成長率8-10%的成長，有利封測業務。

德意志證券看好，日月光投資控股將因市占整合，競爭減少，系統級封裝（SiP）滲透提升。

日月光矽品

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