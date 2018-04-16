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華孚 搶特斯拉新車訂單

2018-04-16 00:17經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

華孚董事長蔡豐賜。 本報系資料庫
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經濟日報提供
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電動車大廠特斯拉（Tesla）新車SUV Model Y有望於明年開始量產，按照慣例，特斯拉既有零組件供應商今年必須先取得相關認證，明年開始交貨，據悉，華孚（6235）、鴻準積極爭取特斯拉新車機殼訂單，挹注營運。

外電指出，目前特斯拉正努力提升廉價型電動車Model 3產能，以滿足消費者需求，Model Y將在明年11月於加州製造工廠生產，預估年產量約50萬台，該車款是特斯拉新款SUV車款，市場認為若量產順利，勢必能再掀一波搶購潮，帶動國內相關供應鏈業績吃補。

針對特斯拉訂單，華孚不予置評。據悉，華孚去年首度躋身特斯拉供應鏈，去年9月開始出貨相關車用機殼產品，負責供應Model 3車內的懸浮螢幕機殼，預計今年供貨量將大幅提升；電動卡車Semi原本僅是小量出貨，隨著特斯拉獲得通路客戶大訂單，預料華孚的機殼出貨量也將同步增加。

至於Model Y部分，由於華孚為既有供應商，有機會獲得特斯拉認證，進而取得新訂單。華孚今年3月營收2.58億元，月增11.8%，年減4.8%；首季合併營收達8.3億元，年增22.6%。

華孚董事長蔡豐賜先前曾在法說會上指出，該公司將轉型聚焦電動車機殼市場，現階段成果正逐漸浮現，未來營收比重會愈來愈高，而且已獲得大客戶青睞，期盼今年能陸續開花結果。

華孚目前在車用產品共有六大產品線，包含數位儀表板、中央觸控、LED車燈、轉向系統、抬頭顯示器、坐椅等應用；其中汽車模具就有200套。

特斯拉華孚機殼

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