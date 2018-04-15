台積19日法說 牽動台股走勢

晶圓代工龍頭台積電法說會19日登場，預料台積電在行動運算、高速運算、智慧車和物聯網四大技術平台訂單動向，以及7奈米和5奈米先進製程進展，還有對美中貿易大戰對全球經濟影響等，將是法人關注集點，並牽動台股走向。

稍早台積電坦承因加密貨幣挖礦晶片訂單爆發，讓今年合併營收年增上看10~15%，但隨中國大陸對加密貨幣出重手干預，是否會牽連後續訂單變化，也是法人關注重心。

至於面臨新台幣升值的趨勢，台積電對新台幣對匯率計價動向，也將牽動市場敏感神經。

除了台積電，本周重要科技股法說會還有由櫃買中心於17日主辦，邀請聖暉、耕興與牧德的業績發表會。設備廠聖暉受惠兩岸無塵室工程需求升溫，首季營收以30.28億元刷新單季新高，聖暉業績發表會由董事長梁進利主持，並釋出今年營運展望。聖暉董事會通過擬配13元現金及股票股利1.5元，合計股利14.5元。

聖暉3月合併營收11.96億元，月增53.9％，首季合併營30.28億元，再創單季新高。聖暉表示，兩岸半導體、光電及面板廠持續擴廠，客戶對於無塵室及機電工程等需求強勁，拉動聖暉3月營收來到歷史次高。

至於檢測廠商耕興，市場關注其對於高階手機檢測、智慧製造帶動光學檢測需求的看法。

耕興尚未公布今年首季財報，不過，今年來積極開拓國際檢測新認證，預料會聚焦該公司對於5G手機明年商品化前，帶來的檢測作業與服務商機。